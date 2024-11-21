جولة ليلية مفاجأة تكشف غياب 8 اطباء بمستشفي أجا المركزي في الدقهلية

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جولة بمستشفي اجا
جولة بمستشفي اجا

كشفت جولة ليلية  مفاجأة شنتها رئاسة مجلس مركز ومدينة أجا في محافظة الدقهلية غياب 8 أطباء عن عملهم بمستشفي اجا المركزي.


وتأتي الجولات والحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبناء على تعليمات المحاسب محمد عبد الباقي، رئيس مركز ومدينة أجا.

وقام فريق العمل التنفيذي برئاسة المركز المكلف بالنوبتجية الليلية بحملة تفتيشية مفاجئة على مستشفى أجا المركزي في ساعات الليل.

وأسفرت عن عدم وجود  8 أطباء عن أداء عملهم خلال نوبتجتهم الليلية، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للوائح المنظمة للعمل في القطاع الصحي.

وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها رئاسة مركز ومدينة أجا لضمان تقديم أفضل خدمات صحية للمواطنين، وتعزيز الانضباط داخل المنشآت الصحية في مركز أجا.

وقال عبد الباقي أن هذه الجولات التفقدية ستستمر بشكل دوري لضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين على مدار الساعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تقصير.

كما حرص "رئيس مجلس مركز ومدينة أجا  "على الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح في جميع المجالات، ويؤكد على استمرار متابعة سير العمل في كافة المنشآت الصحية لتحقيق أعلى مستويات من الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك بحضور  محمد البيلي نائب رئيس مركز ومدينة أجا وفريق العمل برئاسة المركز.

جانب من الجولة

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