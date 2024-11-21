محافظ الدقهلية يتفقد الإدارات الخدمية التي تقدم خدمات مباشره للمواطنين داخل الديوان العام

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بتفقد الإدارات الخدمية التي تقدم خدمات مباشره للمواطنين داخل الديوان العام (المركز التكنولوجي - القوي العامله - التنميه الصناعيه - لجان فض المنازعات - التأمينات الاجتماعية ) والتقي بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم ووجه بسرعة دراستها وحلها.



وأمر " مرزوق " علي الفور وكيل وزارة العمل بتوفير فرصة عمل اليوم لإثنين من الشباب من أصحاب القدرات الخاصه، ووجه لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بعمل بحث شامل لأحد هولاء الشباب وتقديم كافة الخدمات والمساعدات له من خلال التنسيق مع احدي الجمعيات الأهلية.



ووجه " المحافظ " بزيادة عدد مقاعد انتظار المواطنين وتوفير الخدمات الترفيهيه لهم ( مياه - مشروبات ) وحسن استقبالهم والتعامل معهم.

محافظ الدقهلية خلال لقاء المواطنين باستراحة المواطنين

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