بدأت منذ قليل فعاليات ندوة المونتير أحمد حافظ ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى والتي تقام الآن بدار الأوبرا المصرية.

بدء فعاليات ندوة أحمد حافظ ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى

أبرز الحاضرين

وحرصت زوجته الفنانة جميلة عوض على الحضور ودعمه وأيضًا المخرجة ساندرا نشأت وميرفت أبو عوف وآخرون.

بدء فعاليات ندوة أحمد حافظ ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى

بدء فعاليات ندوة أحمد حافظ ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى

بدء فعاليات ندوة أحمد حافظ ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى

فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي



وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".