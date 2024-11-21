مقتل إسرائيلي من جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان على نهاريا

عربي ودولي
بوابة الفجر

أفادت وسائل إعلامية، بمقتل إسرائيلي من جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان على نهاريا.

وفي وقت سابق، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية برية محدودة في جنوب لبنان تستهدف البني التحتية لحزب الله، وسط تحليق مكثف للطيران وقصف مكثف بالمدرعات والدبابات على مناطق الجنوب.

وقد شهدت لبنان حادثة مؤلمة بعد انفجار المئات من أجهزة الاتصال "البيجر" المستخدمة من قبل عناصر حزب الله، ما أسفر عن مقتل 11 أشخاص وإصابة نحو 3000 آخرين.

هذه الحادثة أثارت اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث كانت الأجهزة المنفجرة تُستخدم للتواصل بين عناصر الحزب.

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مقتل إسرائيلي من جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان على نهاريا

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