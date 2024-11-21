حملات مكثفة لرفع الإشغالات ومتابعة رخص المحال العامة بمراكز المنيا

محافظات
بوابة الفجر

شدد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، على تكثيف الحملات بشكل دوري لإزالة الإشغالات بمراكز وقرى المحافظة لتحقيق الانضباط وتحسين حركة السير أمام المواطنين وإعادة الوجه الحضاري لشوارع المدن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفي هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار بالمرور على المحلات التجارية لمتابعة رخص المحال العامة،ورفع الإشغالات بشوارع حى شمال وبقرية صندفا وأيضًا بالطريق الدائرى أمام قرية ابشاق وشارع المحكمة، وذلك لتحسين حركة السير أمام المواطنين.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى، بمتابعة رخص المحال العامة وإنذار المحال غير المرخصة لأحكام الانضباط والرقابة على الأسواق، برفع وإزالة اللافتات الإعلانية غير المرخصة بالشوارع والميادين على مستوى المدينة وحث أصحابها على الإسراع بالحصول على الرخصة لمنع استغلال المساحات الإعلانية  دون وجه حق والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة.

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