بيعاقبها على ملابسها.. حبس أب ونجله بإشعال النار في جسد ابنته بالبدرشين

حوادث
ارشفية
ارشفية

أمرت النيابة العامة، بجبس أب ونجله بإشعال النار في جسد ابنته عقابًا لها بسبب ملابسها الضيقة في البدرشين.

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع أب ونجله بإشعال النار في جسد ابنته عقابًا لها بسبب ملابسها الضيقة في البدرشين

يشعلان النار بها

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نقل سيدة إلى المستشفى مصابة بحروق وجروح، نتيجة تعرضها لاعتداء بالبدرشين.
 

توصلت تحريات رجال المباحث أن والد المجني عليها وشقيقها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية.
 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، والاستماع لأقوال شهود عيان، كما تم الاستماع لأقوال المجني عليها، وحُرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

الإجراءات القانونية ارتكاب الجريمة اتخاذ الإجراءات تباشر النيابة العامة بسبب خلافات

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