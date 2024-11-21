حبس عاطل لاتهامه بالتعدي على مُدرس في العجوزة

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ارشفية

أمرت النيابة العامة، بحبس عاطل لاتهامه بالتعدي على مُدرس بسبب خلافات الجيرة في العجوزة

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع عاطل متهم بالتعدي على معلم داخل مدرسة إعدادية، بسبب خلافات الجيرة في العجوزة.

القبض على عاطل

شرطة العجوزة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بقيام أحد الأشخاص بالدخول إلي مدرسة إعدادية، والتعدي علي معلم بداخلها بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين قيام عاطل بالتعدي علي معلم بسبب خلافات جيره بينهما، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الإجراءات القانونية الأجهزة الأمنية النيابة العام بمديرية أمن الجيزة أمن الجيزة

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