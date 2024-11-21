محافظ الدقهلية: ضبط أكثر من 500 كيلو لحوم وأغذية متنوعة وتحرير 317 محضر في حملة تموينية

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وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين خلال ضبط اللحوم

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أن حملات التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية مستمرة يوميا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات وأوضح أنه تم ضبط أكثر من 500 كيلو لحوم ومواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي،وكلف بإحالة المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد "مرزوق" على إستمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة وأنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية،مشددا على تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه الدكتور علي حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة الأستاذ محمد زغلول مدير عام  إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين.

وأوضح مدير مديرية التموين أن الحملة ضبطت 263 كيلو لحم بلدية ومنتجات لحوم،115 كيلو بهارات، 10 جركن زيت وزن 20 لتر،100 كيلو تمر، 3 اسطوانات غاز،وتحرير 317 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق بنطاق المحافظة خلال أربعة أيام وإحالتها للنيابة لاتخاذ إجراءاتها.

وشملت المخالفات في مجال الرقابة على المخابز،مبيعات وهمية،عدم نظافة أدوات عجين، وتصرف في دقيق، وعدم مطابقة مواصفات، وتوقف عن الإنتاج،وفي مجال الرقابة على الأسواق شملت المخالفات، عدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار،سلع مجهولة المصدر،وذبح خارج السلخانة،وتجميع سلع مدعمة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

محافظ الدقهلية: ضبط أكثر من 500 كيلو لحوم وأغذية متنوعة وتحرير 317 محضر تمويني

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