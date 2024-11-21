عاجل - لقاء جماهيرى لرئيس الوزراء بعمد ومشايخ الوادى الجديد (تفاصيل)

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الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاء جماهيرى بعمد ومشايخ الوادى الجديد، وبحضور نواب البرلمان، والتنفيذيين.

فى مستهل زيارته اليوم للمحافظة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح نادي الهجن والفروسية الدولي في الخارجة بالوادى الجديد.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وضعت الرياضة المصرية في الأولوية خلال السنوات الأخيرة، باعتبارها تمثل صناعة قوية تسهم في بناء النشء والشباب، من خلال بناء الإنسان المصري.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة قدمت دعما كبيرا للرياضة للمساهمة في التنمية الشاملة المستدامة، والذي تمثل في تطوير وإنشاء عدد من المنشآت الرياضية والشبابية المؤهلة لاستقبال المسابقات العالمية وتأهيل الأبطال للمنافسات الدولية على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بجانب الاستثمار في مشروعات الجانب الاجتماعي والأنشطة الخدمية لكل الطبقات في مراكز الشباب والأندية الرياضية.

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