اختلال عجلة القيادة.. تفاصيل مصرع وإصابة 4 اشخاص إثر تصادم سيارتين في كرداسة

حوادث
ارشفية
ارشفية

تباشر النيابة العامة، التحقيق في مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين  إثر  تصادم سيارتين في كرداسة

مصرع وإصابة 4 أشخاص

وتبين أن عجلة القيادة اختلت بيد سائق سيارة، ليصطدم بالسيارة الثانية، وينتهى الحادث بمصرع شخصين وإصابة 2 آخرين من مستقلى السيارتين.

تصادم سيارتين

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين في الجيزة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحادث وقع بين سيارتين، ما أسفر عن مصرع وإصابة 4 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائقين وحُرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

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