توقف مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول.. ما السبب؟

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الخميس، عن سبب توقف المفاوضات لتجديد عقد النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول.

ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في نهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل.

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وقالت صحيفة الغارديان البريطانية: "لم يتم التوصل بعد إلى أي اتفاق ملموس بين محمد صلاح وليفربول حتى الآن".

وتابعت: "صلاح يريد عقدًا لمدة 3 سنوات للالتزام بمستقبله، وليفربول يتردد في الالتزام لفترة طويلة بنفس الشروط، وهو ما أدى إلى توقف المفاوضات

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