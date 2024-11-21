غلق شارع جرجس فرج بشبرا لمدة 8 أيام.. اعرف التحويلات المرورية

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عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال مشروع ربط خطوط الصرف الصحى بحى شبرا بشارع جرجس فرج الرابط بين شارع أحمد حلمى وشارع حجازى، الأمر الذى يتطلب تنفيذ أعمال الغلق الكلى لشارع جرجس فرج بالوصلة من شارع أحمد حلمى حتى شارع حجازى، مع إجراء التحويلات المرورية لحركة سير المركبات إتجاه شارع يوسف صالح اتجاه شارع حجازى لمدة 8 أيام اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا يوم الأحد الموافق 24/11/2024.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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