أنشيلوتي يحدد بديل فاسكيز في ريال مدريد



وضعت الإصابات التي تعرض لها لاعبي ريال مدريد في الفترة الاخيرة المدرب كارلو أنشيلوتي في حيرة لتعويض الغيابات دون تأثير على النتائج خاصة أن الفريق لديه مباريات هامة خلال الفترة القادمة.



وكشف أطباء الفريق أن لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد اصبح بعيدا عن المشاركة خلال مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا، رغم الإشارة بتحسن حالته البدنية.

ونشر الصحفي غيليرمو لشبكة " ذا أثلتيك"، أنّ أنشيلوتي سيلجأ لتعويض غياب ضد ليفربول بمشاركة فيديريكو فالفيردي في مركز الظهير الأيمن حيث يراه المدير الفني حلا مثاليا.