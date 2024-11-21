من "فن اللامبالاة" إلى "محاط بالمرضى النفسيين".. محمد صلاح ومنشورات الكتب "رسائل غامضة أم شغف بالقراءة"؟

اعتاد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر في السنوات الأخيرة على إثارة الجدل بين متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجيه رسائل غامضة لمنتقديه بشكل غير مباشر مستعينًا بأغلفة بعض الكتب التي يقرأها أو من خلال إبراز بعض الجمل المأثورة من تلك الكتب.

ونشر "صلاح" في الساعات الماضية، عبر حسابه على موقع "انستجرام" صورة لإحدى صفحات كتاب "محاط بالمرضى النفسيين" للكاتب توماس إريكسون، وجاء عنوان الصفحة "من هم المختلون نفسيًا؟ وتتحدث عن تصنيف اتخاذ القرارت، ما بين قرارت تعتمد على المنطق وأخرى تعتمد على العاطفة.

محمد صلاح - محاط بالمرضى النفسيين

محمد صلاح يثير الجدل باقتباسات الكتب

وسبق ونشر صلاح صورة عبر حسابه على موقع "انستجرام"، لغلاف كتاب "فن اللامبالاه" للكاتب الشهير مارك مانسون وذلك عقب مشاركته مع منتخبنا الوطني في كأس العالم 2018 مما أثار جدلًا كبيرًا حول اللاعب في تلك الفترة خاصة بعد الانتقادات التي تعرض لها الفراعنة في هذا الوقت بعد إخفاق المونديال ووداع البطولة دون تحقيق أي انتصار بالبطولة وبعد 3 هزائم قاسية.

محمد صلاح - فن اللامبالاة

وعاد محمد صلاح مجددًا لإثارة الجدل وذلك قبل إنطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا الماضية حيث نشر خلال تواجده في معسكر الفراعنة استعدادًا للبطولة، صفحة من كتاب "الخروج عن النص من جديد" للكاتب محمد طه، أبرزت بعض العبارات التي جاء فيها: "كانوا يرغبون في أن تكون تقليديًا، عاديًا، مثلهم، أن لا تسأل ولا تفكر ولا تحس.. كانوا يرغبون في ألا تخاطر وتستسلم لكل ما هو زائف وهش وفارغ"، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وفي شهر مايو الماضي وقبل مواجهة منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026 عاد نجم ليفربول لإثارة الجدل مجددًا بعدما نشر عبر "استوري" حسابه على "انستجرام" صورة غلاف الكتاب الشهير "محاط بالحمقى" للكاتب توماس إريكسون والذي يتناول الأنماط الأربعة الرئيسية للسلوك البشري.

محمد صلاح - محاط بالحمقى

محمد صلاح ومنشورات الكتب.. بين الغموض والإلهام الثقافي

نشر محمد صلاح أغلفة الكتب وبعض الاقتباسات منها، أثار الجدل والتساؤلات لدى جمهوره ومتابعيه هل هذا مجرد شغف بالقراءة ومحاولات منه لزيادة حصيلته الثقافية وتعريف الجمهور بتل الكتب، أم أنها وسيلة لتوجيه رسائل غامضة لبعض منتقديه وحول مستقبله الكروي مع ناديه ليفربول والمنتخب الوطني؟

وتأتي تساؤلات الجمهور حول ما يقصده محمد صلاح من هذه المنشورات المثيرة، بسبب عدم تعليق اللاعب نفسه على هذه المنشورات وما يقصده منها ولكنه يكتفي فقط بنشرها عبر حسابه على موقع انستجرام من حين إلى آخر تاركًا تفسير الأمر لكل شخص على هواه، بينما يواصل هو مشواره الكروي الناجح رفقة ليفربول في رحلته الاحترافية الحافلة بالانجازات والبطولات والأرقام القياسية.