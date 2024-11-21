خلاف مالي.. سقوط المتهمين بالتعدي على شاب وإكراهه على توقيع إيصالات ببدر



نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط 2 متهمين بالتعدى على شخص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بمدينة بدر.

تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من (عامل) بتضرره من (شخصين- مقيمان بالقاهرة) لقيامهما بإستدراجه لمسكن أحدهما والتعدى عليه بالضرب وتصويره، وإكراهه على توقيع ( 2 دفتر إيصالات أمانة - إقرار إستلام مبلغ مالى)، وعلل قيامهما بذلك لإتهامهما له بسرقة مبلغ مالى منهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما مضبوطات أبرزها ( 2 دفتر إيصالات أمانة موقعين بمعرفة المجنى عليه- إقرار إستلام مبلغ مالى - هاتف محمول يحوى على مقاطع مصورة للمجنى عليه).. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.