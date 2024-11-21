ضبط تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية بكفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قد أكدت قيام 3 أشخاص يقيمون بمحافظة كفر الشيخ بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية والشهادات واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على مؤهلات دراسية "مزورة" لإثباتها ببطاقات الرقم القومي مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطهم الإجرامي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات.. تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها الأجهزة والأدوات التي تستخدم في التزوير وعدد من الشهادات والمستندات "مزورة ومعدة للتزوير" وعدد من أصول ومصدرات لجهات حكومية و3 هواتف محمولة بأحدها محفظة إلكترونية بها مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي.