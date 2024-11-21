ضبط 4 متهمين بالاتجار في المخدرات بـ 4 محافظات

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص في 4 محافظات لقيامهم بالاتجار في المخدرات.
ففي أسيوط تم ضبط عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة الفتح، وبحوزته مضبوطات أبرزها 7 كيلو جرامات من مخدر الأفيون و4 كيلو جرامات من مخدر الحشيش و3 كيلو جرامات من الآيس "الشابو" وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات ودراجة نارية "دون لوحات" وسلاح أبيض.
وفي البحيرة تم ضبط عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود، وبحوزته 31 كجما من مخدر الحشيش.
وفي الشرقية تم ضبط عنصر إجرامى له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة، وبحوزته مضبوطات أبرزها 15 كجما من مخدر الحشيش.
وفي الإسكندرية تم ضبط عنصر إجرامى له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزته مضبوطات أبرزها 24 كجم من مخدر الحشيش.
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات قرابة 8 ملايين جنيه تقريبا.

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