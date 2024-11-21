ضبط 37 ألفًا و298 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - عن ضبط 37 ألفًا و298 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 20 ألفًا و596 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1497 مخالفة سير دون تراخيص، و22 مخالفة موقف عشوائي، و1438 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و16 مخالفة لشروط التراخيص و47 مخالفة دراجة نارية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.