ضبط 3 متهمين بالنصب على المواطنين بالدقهلية

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متهمين

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 أشخاص في الدقهلية لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.
وكان قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية قد تلقى بلاغا من 3 أشخاص يفيد بتضررهم من مالك وموظفين بإحدى الأكاديميات دون ترخيص بدائرة القسم لقيامهم بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل منحهم شهادات معتمدة من إحدى الجامعات على خلاف الحقيقة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

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