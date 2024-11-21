مهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل.. احتفاء عالمي بالإبداع والإبهار

تستعد مدينة نابل لاحتضان فعاليات الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل من 22 إلى 29 ديسمبر 2024، يُعدّ هذا الحدث من أبرز التظاهرات الفنية الموجهة للأطفال في المنطقة المتوسطية، حيث يحتفي بسحر الفنون الحية من خلال برنامج حافل وعالمي.

مهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل

تفاصيل المهرجان

يستضيف المهرجان هذا العام نخبة من الفرق والعروض المسرحية القادمة من 16 دولة، وهي الجزائر بلجيكا الصين مصر فرنسا إسبانيا العراق المغرب روسيا فلسطين إندونيسيا ايران المجر البحرين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

سيُقدَّم خلال المهرجان 21 عرضًا مسرحيًا متنوعًا، يشمل المسرح، الرقص، والأداءات متعددة التخصصات. ستتمحور العروض حول موضوعات عالمية مثل السلام، البيئة، والتكنولوجيا، ضمن رؤى إبداعية وتقنيات مبتكرة تستهدف الأطفال.

لحظات بارزة وعروض استثنائية

في إطار برنامج فني استثنائي، يقدّم المهرجان العرض الروسي "باربي الجميلة"، وهو مزيج من الباليه والمسرح يتميّز برقصات راقية وسينوغرافيا شاعرية، سيُعرض هذا العمل في قاعة الأوبرا الكبرى في مدينة ياسمين الحمامات يوم 25 ديسمبر 2024، مع عروض متعددة في اليوم ذاته، يُعدّ هذا العمل من أبرز محطات المهرجان، حيث يأسر قلوب الأطفال والكبار بسحره البصري والقصصي، كما ستقدّم فرق بارزة من الصين، المشهورة بأدائها الإبداعي ومهاراتها البهلوانية، وإندونيسيا ومصر، عروضًا مميزة تمزج بين التقاليد المسرحية والتقنيات الحديثة، ما يضمن تجربة لا تُنسى للجمهور.

عروض المهرجان

رغم أن نابل هي المركز الرئيسي للمهرجان، فإن أنشطته ستشمل عروضًا في مدينة ياسمين الحمامات، تونس العاصمة، وعدد من المدن الأخرى مثل بنزرت، القيروان، جربة، صفاقس، قليبية، قرمبالية، المعمورة، قربة، الهوارية، مما يتيح لجمهور واسع الاستمتاع بجوهر هذا المهرجان.

مختبر للتبادل والمعرفة

يتجاوز مهرجان نيابوليس حدود العرض المسرحي ليكون فضاءً للتأمل والتعلّم، ستُقام ندوات، موائد مستديرة، وورش عمل تناقش قضايا معاصرة مثل حماية البيئة، التكنولوجيا المسؤولة، وثقافة السلام. تستهدف هذه الأنشطة جمهورًا متنوعًا يشمل الطلبة، المعلمين، الآباء، والمختصين مثل علماء النفس والتربويين، كما ستتاح للمشاركين فرصة الانضمام إلى ورش تدريبية يشرف عليها فنانون ومدرّبون دوليون، حيث سيُتاح لهم التعمق في تقنيات مسرحية متنوعة، مثل التمثيل، الارتجال، الإخراج، وكتابة النصوص المسرحية.

دعم المسرح التونسي

بفضل دعم وزارة الشؤون الثقافية التونسية، يُخصَّص جزء مهم من البرنامج لتقديم 12 عملًا مسرحيًا تونسيًا محترفا، مما يعزز مكانة المهرجان كمنصة لدعم الإبداع الوطني وربطه بالمشهد الثقافي العالمي.

تفاصيل مهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل

يُعتبر مهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل أقدم مهرجان متخصص في مسرح الطفل في العالم العربي وإفريقيا، حيث يواصل بناء جسور بين الثقافات، الأجيال، والتخصصات الفنية.