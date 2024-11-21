استجابة لمستقبل وطن.. "البترول" تعيد تقسيط الغاز الطبيعي للمنازل

استقبلت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، الاثنين 18 نوفمبر 2024.

نقل أعضاء الحزب وهيئته البرلمانية، خلال اللقاء نبض المواطنين بشأن إلغاء نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

لقاء حزب مستقبل وطن مع وزير البترول

أسفر اللقاء، عن استجابة وزير البترول وإصدار قرار من الوزارة بعودة نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7 سنوات.

ومن جانبه، يثمن حزب مستقبل وطن الاستجابة السريعة والمحمودة من وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي تعكس الحرص على تلبية احتياجات المواطنين.

بيان وزارة البترول

وأكد الحزب، في بيان له، على مواصلة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات، واستمرار التواصل الفعال مع أعضاء الحكومة وتوظيف كافة الأدوات التنظيمية للحزب لصالح الخطط التنموية التي تنفذها الدولة المصرية.