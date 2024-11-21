تطورات إصابة لامين يامال وموقفه من مباراة برشلونة وسيلتا فيجو

الفجر الرياضي
لامين يامال
لامين يامال

أفادت تقارير صحفية عن تطورات إصابة اللاعب الإسباني لامين يامال لاعب فريق برشلونة.

تطولات إصابة لامين يامال

وقال الصحفي فيرناندو بولو أن لامين لن يستطيع التواجد خلال مباراة فريقه ضد سيلتا فيغو، ولكن من المحتمل مشاركته في لقاء بريست يوم 26 نوفمبر في دوري الأبطال.

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وأشار الصحفي أن اللاعب يشتكي من آلام شديدة في كاحله المصاب، وبالرغم من ذلك، فإن مصادر قريبة منه أكدت أنه يرفض تلقي أي حقن لتخفيف الألم.

واكد فيرناندو أن النادي الإسباني يشعر بالقلق بسبب الحالة البدنية للامين، بينما يتمنى المدرب هانز فليك في عودة اللاعب قبل مباراة لاس بالماس التي ستقام يوم 30 نوفمبر.

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