جامعة بنها ضمن أفضل جامعات العالم في أول إصدار لتصنيف التايمز البريطاني للتخصصات البينية 2025

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ناصر الجيزاوي
ناصر الجيزاوي

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن تصنيف التايمز العالمي قد أصدر تصنيف جديد للتخصصات البينية لعام 2025، بالتعاون مع زمالة شميدت للعلوم Schmidt Science Fellows، حيث تم تصنيف 749 جامعة من 92 دولة.

وأضاف الجيزاوي، أن تصنيف التايمز للتخصصات البينية يقيس مساهمات الجامعات بالعلوم البينية، ويتضمن 11 مؤشر أداء، بثلاثة مجالات رئيسية، يمثل كل منها مرحلة في مشاريع البحث وهم: المدخلات (Inputs) ويمثل نسبة 19% وهي تشير إلى التمويل؛ والعملية (Process) وتمثل نسبة 16% وهي تشير إلى مقاييس النجاح والمرافق والدعم الإداري والترويج؛ والمخرجات (Outputs) ويمثل نسبه 65% وتشير إلى المنشورات وجودة البحث والسمعة.

وأشارت الدكتوره جيهان عبدالهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى ان جامعة بنها قد صنفت ضمن أفضل جامعات العالم في تصنيف التايمز للتخصصات البينية، فقد جاءت ضمن الفئة 251-300 عالميا، كما أحتلت الترتيب التاسع محليا من بين 30 جامعة حكومية وخاصة وأهلية.

من جانبه وجه رئيس الجامعة التهنئة للقيادات الاكاديمية والادارية وأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين بالجامعة لهذا التميز، مؤكدا على أن الجامعة تسعى دائما لتحسين مخرجاتها البحثية ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين العلمية والبحثية.

الجدير بالذكر أن تصنيف التايمز للتخصصات البينية يعتمد على البيانات التي تم جمعها مباشرة من الجامعات والمؤسسات باستخدام نظام جمع البيانات الخاص بتصنيف التايمز، بالإضافة بيانات أكثر من 30 ألف مجلة محكمة نشطة مُفهرسة بواسطة قاعدة بيانات Scopus التابعة لشركة Elsevier.

فقد جرى تحليل بيانات 157 مليون استشهاد، 18 مليون ورقة بحثية، استجابات استطلاع من أكثر من 20 ألف باحث على مستوى العالم، وجميع البحوث المفهرسة بين عامي 2019 و2023. كما يتم جمع الاستشهادات بهذه المنشورات التي جرى إجراؤها من عام 2019 إلى عام 2024.

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