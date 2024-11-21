تحرير 153 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار مجلس الوزراء بالغلق

حوادث
غلق
غلق


حررت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، 153 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تابعت تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 153 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

حوادث الفجر اتخاذ التدابير اللازمة الإجراءات القانونية الأجهزة الأمنية خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية

الأكثر قراءة

عاجل|هيئة البترول توقف الحجز الإداري علي رجل الأعمال أحمد هيكل بعد تأخره في سداد رسوم جمركية تتجاوز 378 مليون جنيه

بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية

توقف مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول.. ما السبب؟

‏المحكمة الجنائية الدولية توجه تهما لنتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب تشمل القتل والاضطهاد

جولة تفقدية لـ"محافظ الدقهلية" بشوارع المنصورة وطلخا لمتابعة مستوي النظافة ورفع الاشغالات

الأوقاف تعقد 100 ندوة علمية الاثنين القادم حول موضوع "جريمة الفتوى بغير علم"

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

أنشيلوتي يحدد بديل فاسكيز في ريال مدريد