جولة تفقدية لـ"محافظ الدقهلية" بشوارع المنصورة وطلخا لمتابعة مستوي النظافة ورفع الاشغالات

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جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية بشوارع المنصورة وطلخا


تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم الخميس، خلال جولة بشوارع مدينة المنصورة ومدينة طلخا، لمتابعة مستوي النظافة ورفع الاشغالات والتقى بالمواطنين، واستمع إلى مطالبهم ووجه بدراستها، والعمل على حلها مع كافة الجهات المعنية.

شملت جولة المحافظ بمدينة طلخا (شارع النوادي،شارع المدارس، شارع البحر الاعظم،شارع صلاح سالم )،تابع خلالها مستوي نظافه بالشوارع، كما التقي بعمال النظافة،موجها لهم كلمة شكر علي مجهوداتهم المبذولة للارتقاء بالمنظر الجمالي للشوارع.

وتابع "مرزوق" إزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم الشوارع الرئيسيه وأرصفة المشاة التي تتسبب في الإختتاقات المرورية وتعوق حركة السير داخل شوارع مدينة المنصوره وشملت (شارع الجمهوريه، شارع المشاية السفلية،شارع بورسعيد، منطقة الشيخ حسنين،شارع السلخانة ).

كما التقي " المحافظ " بعدد من سكان مساكن الجلاء ووجه لمسئولي شركات الكهرباء والغاز بسرعة تركيب العدادات المتبقيه لتسليم كافة الوحدات إلى أصحابها في أسرع وقت.

جاء ذلك بحضور العميد علي ابو شعيشع مدير إدارة المرافق والعميد خالد دويدار مدير مباحث التموين.

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