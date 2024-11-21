محافظ الدقهلية: توقيع الكشف الطبي على 700 شخص في قافلة طبية بالمجان

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جانب من أعمال القافلة
جانب من أعمال القافلة

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أعمال القافلة الطبية التي انطلقت أمس واليوم على مدار يومين،وقامت بالكشف والعلاج بالمجان على 700 شخص، شملت تخصصات متنوعة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي وباشراف الدكتورة ماجدة جلالة مدير المديرية.

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة التضامن ومختلف الوزارات والمؤسسات والقطاعات لتوفير كافة سبل الدعم والمساعدة في تقديم وتوفير الخدمات المجانية لأبناء المحافظة وتيسير وصول الخدمة للمواطنين في كل مكان.

وتحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية قدمت القافلة خدمات الكشف في تخصصات العيون والباطنة والأسنان والأطفال والروماتيزم والقلب وعمل أشعة ايكو، بالتعاون بين مؤسسة السبق الخيرية بالإسكندرية ومديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية وتمثلها جمعية الإيمان الخيرية بالمنصورة،وأقيمت القافلة بالمستشفي الخيري "نور الإيمان".

قدمت القافلة خدماتها المجانية في نطاق مدينة المنصورة،وشملت مناطق شارع قناة السويس وجديلة ومدينة النهضة وشارع الإمام محمد عبده،ودور الرعاية بالمنصورة، وشارك فيها الدكتور سامح عرب رئيس مجلس إدارة مؤسسة السبق الخيرية والأستاذ سامي الحلواني رئيس مجلس إدارة جمعية الايمان الخيريه،والأستاذ رضا علي مدير العلاقات العامة بالتضامن الاجتماعي.

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