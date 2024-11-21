السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلي بين القاهرة ونجع حمادي

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلي بعربات مكيفة فرنساوي مطور بين القاهرة ونجع حمادي والعكس.

وتقرر اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24/11/2024، تشغيل قطار 992 القاهرة/ نجع حمادي بتركيب 10 عربات مكيفة فرنساوي مطور، يقوم من محطة القاهرة الساعة 15:00 ويصل نجع حمادي الساعة 23:15.

واعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 25/11/2024 تقرر تشغيل قطار 993 سوهاج/ القاهرة، على أن يقوم من محطة نجع حمادي الساعة 02:05 ويصل محطة القاهرة الساعة 10:20 بنفس التركيب الوارد به قطار 992 لمحطة نجع حمادي طبقًا للجداول المرفقة.

ويترتب على ذلك تعديل مواعيد القطارات التالية (187/143/162/707) طبقًا للجداول المرفقه.