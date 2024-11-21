‏المحكمة الجنائية الدولية تصدر أمر اعتقال بحق القيادي في حماس محمد إبراهيم المصري

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بوابة الفجر

أصدرت ‏المحكمة الجنائية الدولية، أمر اعتقال بحق القيادي في حماس محمد إبراهيم المصري.

ووجهت ‏المحكمة الجنائية الدولية، تهما لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بارتكاب جرائم حرب تشمل القتل والاضطهاد.

وقد أعلن ‏الجيش الإسرائيلي، تنفيذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران.

وقالت ‏مصادر، إن الضربة الإسرائيلية كانت مكونة من عدة مراحل وهدفها التدمير التام للدفاعات الجوية الإيرانية.

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن إطلاق 200 صاروخ باتجاه إسرائيل في هجومٍ هو الأكبر من نوعه منذ فترة.

وأكدت وسائل إعلام متعددة، أن هذه الصواريخ استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية حساسة، مما يزيد من احتمال تصاعد الصراع في المنطقة.

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