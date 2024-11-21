ليفربول ونيوكاسل يونايتد يتصارعان على ضم نجم برينتفورد

كشفت تقارير اليوم الخميس، عن وجود صراع إنجليزي لضم المهاجم الدولي الكاميروني برايان مبيومو لاعب برينتفورد.

ولا زال يتبقى في عقد مبيومو مع برنتفورد موسم ونصف، حيث ينتهي عقد اللاعب مع ناديه الإنجليزي في 30 يونيو 2026.

صراع إنجليزي لضم الكاميروني برايان مبيومو

وذكرت العديد من التقارير الصحفية، أن هناك العديد من الأندية المهتمة بفكرة التعاقد مع مبيرمو بعد المستوى المميز الذي يقدمه مع برينتفورد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" فإن هناك اهتمامًا من جانب ناديي نيوكاسل يونايتد وليفربول من أجل ضم برايان مبيومو في الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت الصحيفة، أن الريدز ينوي التعاقد مع المهاجم الكاميروني لتعويض الرحيل المحتمل للأسطورة المصرية محمد صلاح.

وكان قد رفض الدنماركي توماس فرانك مدرب برنتفورد، فكرة رحيل مبيومو خلال الانتقالات الماضية، والتفريط فيه، بسبب حاجة الفريق إليه.

وأضافت، أن برينتفورد حاليا يرحب بالاستماع إلى العروض المقدمة لضم برايان مبيومو، بل ومرحب بفكرة بيعه للاستفادة منه ماديا.

إحصائيات برايان مبيومو مع برينتفورد

وانضم برايان مبيومو، والذي يجيد المشاركة داخل الملعب في مركزي الجناح الأيمن والمهاجم الصريح، إلى صفوف برينتفورد عام 2019، قادما من تروا الفرنسي بمقابل 6 ملايين يورو.

وشارك اللاعب الكاميروني البالغ من العمر 25 عاما، مع النادي الإنجليزي منذ قدومه في 215 مباراة بكافة المسابقات، أحرز خلالهم 58 هدفًا، وصنع 40 تمريرة حاسمة.