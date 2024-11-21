ليفربول ونيوكاسل يونايتد يتصارعان على ضم نجم برينتفورد

الفجر الرياضي
برايان مبيومو ويوان
برايان مبيومو ويوان ويسا

كشفت تقارير اليوم الخميس، عن وجود صراع إنجليزي لضم المهاجم الدولي الكاميروني برايان مبيومو لاعب برينتفورد.

ولا زال يتبقى في عقد مبيومو مع برنتفورد موسم ونصف، حيث ينتهي عقد اللاعب مع ناديه الإنجليزي في 30 يونيو 2026.

صراع إنجليزي لضم الكاميروني برايان مبيومو

وذكرت العديد من التقارير الصحفية، أن هناك العديد من الأندية المهتمة بفكرة التعاقد مع مبيرمو بعد المستوى المميز الذي يقدمه مع برينتفورد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" فإن هناك اهتمامًا من جانب ناديي نيوكاسل يونايتد وليفربول من أجل ضم برايان مبيومو في الانتقالات الصيفية القادمة.

txt

منتخب المغرب يصعد رسميًا إلى بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا بعد الفوز على ليبيا

txt

مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق مبدئي مع جوارديولا لتجديد عقده

وأكدت الصحيفة، أن الريدز ينوي التعاقد مع المهاجم الكاميروني لتعويض الرحيل المحتمل للأسطورة المصرية محمد صلاح.

وكان قد رفض الدنماركي توماس فرانك مدرب برنتفورد، فكرة رحيل مبيومو خلال الانتقالات الماضية، والتفريط فيه، بسبب حاجة الفريق إليه.

وأضافت، أن برينتفورد حاليا يرحب بالاستماع إلى العروض المقدمة لضم برايان مبيومو، بل ومرحب بفكرة بيعه للاستفادة منه ماديا.

إحصائيات برايان مبيومو مع برينتفورد

وانضم برايان مبيومو، والذي يجيد المشاركة داخل الملعب في مركزي الجناح الأيمن والمهاجم الصريح، إلى صفوف برينتفورد عام 2019، قادما من تروا الفرنسي بمقابل 6 ملايين يورو.

وشارك اللاعب الكاميروني البالغ من العمر 25 عاما، مع النادي الإنجليزي منذ قدومه في 215 مباراة بكافة المسابقات، أحرز خلالهم 58 هدفًا، وصنع 40 تمريرة حاسمة.

مبيومو برايان مبيومو برينتفورد ليفربول نيوكاسل يونايتد

مواد متعلقة

باتريك فييرا مديرًا فنيًا لـ جنوى الإيطالي

برشلونة يحسم التعاقد مع موهبتين من مالي

الأكثر قراءة

بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية

عاجل|هيئة البترول توقف الحجز الإداري علي رجل الأعمال أحمد هيكل بعد تأخره في سداد رسوم جمركية تتجاوز 378 مليون جنيه

توقف مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول.. ما السبب؟

نور إيهاب توجه رسالة للجمهور بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "6 شهور".. ماذا قالت؟

ليفربول ونيوكاسل يونايتد يتصارعان على ضم نجم برينتفورد

‏المحكمة الجنائية الدولية توجه تهما لنتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب تشمل القتل والاضطهاد

محافظ الدقهلية: توقيع الكشف الطبي على 700 شخص في قافلة طبية بالمجان

أنشيلوتي يحدد بديل فاسكيز في ريال مدريد