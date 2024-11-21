إشادة سنغالية بتنظيم مصر للبطولة الأفريقية للشطرنج: سعداء بالمشاركة

عبر لاعب الشطرنج السنغالي نيل سادكار، عن سعادته بالمشاركة في البطولة الأفريقية للشطرنج التي تستضيفها القاهرة حتى يوم السبت المقبل في مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

إشادة سنغالية بتنظيم مصر للبطولة الأفريقية للشطرنج

وقال إنه سعيد بالأجواء المصرية الرائعة التي استمتع بها والاستقبال الكبير الذي وجده عند وصوله وحتى الآن، مشيرا إلى أن المشاركة في هذه البطولة ساعده على الاحتكاك بالعديد من اللاعبين الذين يمثلون إستراتيجيات مختلفة في الشطرنج.

ولفت لاعب الشطرنج السنغالي نيل سادكار، إلى أن هناك لاعبين كبار في الشطرنج من السنغال يشاركون في هذه البطولة ومستعدون جيدا، موضحا أن هذه ليست المرة الأولى التي يزورون فيها مصر.

وأكد أنهم قاموا بجولة في مصر خصوصا للمتحف المصري حتى يخرجوا من جو الضغط الذي سيطر عليهم خلال المنافسات الخاصة بالبطولة، موضحا أن مصر تذخر بالعديد من الأبطال في تاريخ الشطرنج مثل حامد وفا وأحمد عدلي ومحمد عزت وغيرهم.

وتضم قائمة الدول المشاركة في البطولة الأفريقية للشطرنج خلال الفترة من 16 إلى 23 نوفمبر الجاري، كل من: الجزائر، أنجولا، الكاميرون، جامبيا، غينيا الاستوائية، كينيا، ليبيا، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان، أوغندا، نيجيريا بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة للحدث.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب المصري للشطرنج كابتن فرج عمرو المدير الفني والدكتور محمود رشدي وكابتن حسام مسلم.

وضمت قائمة اللاعبين المصريين في البطولة كل من: حامد وفا، أحمد قنديل، ديفيد جورج، مينا وائل، فريد تامر، مارتن مينا، روماني رزق، محمود عابدين، مايكل عزمي أدهم حسام، فارس أحمد مصطفى، جوي روماني، جنى محمد، ديما علاء، ليلى محمد أمين، جنة جاسر، رنا جاسر، ماريز ماجد.