تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك قبل لقاء المصري في الدوري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

 

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.


وحرص المدير الفني على الحديث مع اللاعبين عن أهمية لقاء المصري في الدوري، وشدد على ضرورة التركيز لتحقيق الفوز في المباراة لمواصلة الانتصارات وحصد الثلاث نقاط.

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وشرح جوزيه جوميز البرنامج التدريبي للاعبين في مران اليوم ومنحهم بعض التعليمات الفنية قبل انطلاق التدريب.
واستأنف الزمالك تدريباته اليوم بعد حصول الفريق على راحة أمس الأربعاء من التدريبات الجماعية.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 23  نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

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