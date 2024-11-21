فقرة فنية خاصة بمران الزمالك قبل لقاء المصري في الدوري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.


وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على تطبيق بعض الجوانب الفنية والخططية استعدادًا للقاء المرتقب أمام المصري، وقام بتوجيه اللاعبين أثناء هذه الفقرة.

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تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك قبل لقاء المصري في الدوري

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واستأنف الزمالك تدريباته اليوم بعد حصول الفريق على راحة أمس الأربعاء من التدريبات الجماعية.


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 23  نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

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