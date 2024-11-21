كل ما تريد معرفته عن مبادرة بداية وكيف تستفيد منها؟

تسعى القيادة السياسية في مصر جاهدة لتنفيذ مبادرات وطنية تحقق تغييرات جوهرية في المجتمع، وتأتي مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان المصري” كإحدى أبرز الجهود الرامية إلى الاستثمار في رأس المال البشري وتحقيق تنمية شاملة على كافة المستويات. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الهوية الوطنية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والاستثمار في التعليم والصحة والثقافة، بما يضمن تحقيق رؤية مصر 2030.

أهداف المبادرة

التركيز على الصحة والتعليم والثقافة والرياضة لتحسين جودة حياة المواطنين.



ضمان التوزيع العادل للخدمات وتوفير فرص عمل مناسبة.



الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الإبداع والابتكار.



خلق شراكات فعالة مع المجتمع المدني لتقديم الخدمات.

دعم القيم الوطنية من خلال الأزهر والكنيسة والأوقاف، وتطوير البنية التشريعية لتحقيق حماية اجتماعية أفضل.

محاور المبادرة

التعليم: تطوير المناهج التعليمية، تدريب المعلمين، واستخدام التكنولوجيا في التعليم.

الصحة: إطلاق حملات توعوية وبرامج صحية لتحسين الخدمات الصحية في جميع المحافظات.

الرياضة: دعم النشاط الرياضي وتوفير البنية التحتية اللازمة في كل المناطق.

الثقافة: تعزيز دور بيوت الثقافة والمسرح والسينما لتطوير الوعي المجتمعي.

توفير فرص العمل: تصميم برامج تدريبية لزيادة كفاءة الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

ما الفئات العمرية المستهدفة؟

• الأطفال (من يوم إلى 6 سنوات): تحسين الرعاية الصحية المبكرة.

• الشباب (6 إلى 18 سنة): تنمية المهارات والمواهب بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

• البالغون (18 إلى 65 سنة): تدريب وتأهيل لدخول سوق العمل.

• كبار السن: دعم المشاركة المجتمعية وتعزيز الوعي بالقيم الثقافية.

كيف تعمل المبادرة؟

تنفذ المبادرة من خلال شراكات بين الوزارات المختلفة مثل التربية والتعليم، الصحة، الثقافة، والشباب والرياضة، بالتعاون مع المجتمع المدني. يتم متابعة الأداء عبر آليات لا مركزية على مستوى المحافظات لضمان وصول الخدمات للجميع وتحقيق الأهداف في وقت قياسي.