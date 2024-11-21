"إي فاينانس" و"دل تكنولوجيز" تتعاونان لإطلاق منصة سحابية جاهزة للذكاء الاصطناعي في مصر

وقّعت شركة تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" التابعة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، مذكرة تفاهم مع شركة "دل تكنولوجيز" العالمية، وذلك لتأسيس شراكة بين "إي فاينانس كلاود" و"دل تكنولوجيز" لإطلاق منصة سحابية جاهزة للذكاء الاصطناعي في مصر، بما يسرع من الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي للشركات.



جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT’24، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية، وبرعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد وقّع على الاتفاقية كل من إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، ومحمد أمين نائب الرئيس الأول لشركة دل تكنولوجيز لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا.

وكان التوقيع بحضور كل من المهندس عاطف محمد رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات وخدمات الحوسبة السحابية بشركة "إي فاينانس"، والمهندس محمد طلعت نائب الرئيس بشركة دل تكنولوجيز بمنطقة السعودية ومصر وليبيا وتركيا وبلاد الشام.

وقال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، إن التعاون مع "دل تكنولوجيز" لإطلاق منصة سحابية جاهزة للذكاء الاصطناعي في مصر، يمثل فصلًا جديدًا في الحوسبة السحابية من خلال تزويد الشركات بحل متطور تم تطويره حصريًا لإدارة أحمال عمل الذكاء الاصطناعي عالية الأداء، حيث نعمل على إعادة تعريف كيفية استفادة الشركات من الذكاء الاصطناعي.

ومن جانبه قال ومحمد أمين نائب الرئيس الأول لشركة دل تكنولوجيز لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، إن هذه المنصة سوف توفر تكاملًا سلسًا وقابلية للتطوير قوية وأداءً استثنائيًا، بما يسمح للمؤسسات بإدراك إمكانات الذكاء الاصطناعي بالكامل لتعزيز الكفاءة والابتكار والنمو، ومن خلال الخبرة المشتركة، نضع معيار جديد للحوسبة السحابية الذكية في المنطقة.

وتقام فعاليات Cairo ICT’24 بتنظيم شركة تريد فيرز انترناشيونال، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحت شعار "The Next Wave “حيث اكتشاف الموجة التالية من التقدم التكنولوجي وأحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية التي ستعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات والمجتمعات بحضور كبرى المؤسسات العالمية وقادة التكنولوجيا.

ويأتي المعرض برعاية كل من شركة دل تكنولوجيز، ومجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، حيث يشاركان في عدد من قاعات العرض بالإضافة إلى مشاركة خبراء وكوادر كل من "دل تكنولوجيز" و"إي فاينانس" كمتحدثين خلال الجلسات الحوارية لمؤتمرات CairoICT’24 على مدار 4 أيام من 17 إلى 20 نوفمبر 2024.