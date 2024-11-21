تاج يعلن عن إنشاء نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية

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رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية

 

 

 أعلن الدكتور جمال تاج عبدالجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية اليوم الخميس عن إنشاء نادي ريادة الأعمال بالجامعة؛ وذلك بدعم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ لتشجيع الطلاب على الابتكار وتنمية مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال

 

وأوضح رئيس الجامعة أن نادي ريادة الأعمال لجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية يسعى إلى رفع الوعي داخل الجامعة بأهمية ريادة الأعمال ودورها في بناء المجتمعات الحديثة اقتصاديًا ومعرفيًا ومهاريًا، وتبنى نشر مفهوم الجامعة الريادية؛ وذلك بما يتماشي مع رؤية مصر 2030 ومع توجيهات الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة القادمة وتطلعاتها لدور الجامعات في تحقيق النهضة الحديثة والشاملة لمصر

وكما أضاف الدكتور جمال تاج أن النادي يسعي إلى تقديم خدمات مجتمعية تعزز من دور الجامعة في خدمة المجتمع، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتطوير مهارات الطلاب في مجالات متعددة مثل إدارة المشاريع، التسويق، والتمويل؛ كما يسعى النادي إلى خلق بيئة محفزة للطلاب لتبادل الأفكار والعمل على مشاريع ريادية تساهم في حل مشكلات المجتمع.

وكما وجه رئيس الجامعة خالص الشكر لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على دعمها لإنشاء نوادي ريادة الأعمال بمختلف الجامعات؛ الأمر الذي يساهم في بناء جيل قادر على قيادة المستقبل

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