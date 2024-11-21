افتتاح معرض لـ50 فنانًا وإقامة ندوة وأمسية شعرية في جامعة الأقصر (صور)

شهدت كلية الفنون الجميلة ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي افتتاح معرض لـ50 فنانًا بحضور ضيوف المهرجان، وأعضاء هيئة التدريس وبعض الفنانيين المصريين والأجانب، تحت رعاية الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر.

وقال الدكتور أحمد محي، عميد كلية الفنون الجميلة: إن أعمال المعرض تنوعت بين الرسم والتصوير والجرافيك والنحت بمشاركة بعض أعضاء هيئة التدريس والفنانين المصريين والأجانب.

وأكد عميد كلية الفنون الجميلة على أن ضيوف المهرجان أشادوا بمستوى المعرض وإبداعات الفنانين التي تناولت العديد من الموضوعات الإنسانية من زوايا فنية مختلفة.

وكما استضافت الكلية ندوة شعرية ضمن فعاليات المهرجان والتي أقيمت على مسرح الكلية بحضور ضيوف المهرجان من الشعراء والنقاد العرب والمصريين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

وكان من أبرز الحضور الدكتور أسامة طلعت، نائبًا عن وزير الثقافة، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور وليد أنوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والسيد عبدالله العويس، رئيس الدائرة الثقافية بإمارة الشارقة، والسيد محمد القصير، مدير إدارة الشئون الثقافية، والشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر في الأقصر، وحضور نوعي للمثقفين ومحبي الإبداع من جمهور مدينة الأقصر.

وكرم مهرجان الأقصر للشعر العربي الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، كأحد أهم الشخصيات الثقافية في المحافظة وأبرز الداعمين للمهرجان، حيث تسلم الدكتور أحمد محي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، درع التكريم نيابة عن رئيس الجامعة نظرًا لسفرها خارج البلاد.

من جانبها قدمت الدكتورة صابرين عبد الجليل، الشكر للقائمين على مهرجان الأقصر الذي أصبح منارة ثقافية مهمة ومنبر وملتقى أدبي كبير للشعراء والأدباء والمثقفين المصريين من مختلف المحافظات، معربة عن خالص تمنياتها القلبية لجميع المشاركين في المهرجان الذي قدم الكثير من المواهب الشعرية على مدار دوراته التسعة.

وفي سياق متصل وضمن مشاركة جامعة الأقصر أيضًا في فعاليات المهرجان عقدت أمسية شعرية أدارها الدكتور محمود النوبي أحمد، عميد كلية الألسن، بعنوان تلاقي الأجناس الأدبية في القصيدة العربية المعاصرة.

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