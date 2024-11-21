وزير الإسكان ومحافظ دمياط يتفقدان سير العمل بمحطة معالجة صرف صحى رأس البر



تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، سير العمل بمحطة معالجة صرف صحى رأس البر، ويرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، وقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.



ووجه المهندس شريف الشربيني، بالتحرك الفورى لتقييم الوضع الراهن للمحطة، ووضع الحلول والإجراءات التصحيحية اللازمة لتنفيذها، وذلك من خلال فريق مشترك من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، والانتهاء من التقرير خلال 48 ساعة للعرض على الوزير.



كما أكد وزير الإسكان، ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات القياسية فى الإدارة والتشغيل والصيانة الدورية، وأهمية الحفاظ على الأصول، وتعظيم الاستفادة منها، لضمان استدامة تقديم الخدمة للمواطنين وبأعلى جودة.