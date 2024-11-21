إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بمدينة أكتوبر

حوادث
بوابة الفجر

تعرض 4 أشخاص لحادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، والذي أسفر عن إصابتهم بسحجات وكدمات في مختلف الجسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 4 اشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

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