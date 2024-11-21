انتظم لاعبو الزمالك الدوليين في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الخميس، التي أقيمت على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

انتظام لاعبي الزمالك الدوليين في التدريبات الجماعية

وشارك كل من، محمد عواد وناصر ماهر ونبيل عماد دونجا وحسام عبد المجيد رباعي المنتخب المصري الأول، والتونسي حمزة المثلوثي والفلسطيني عمر فرج في التدريبات الجماعية.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم بعد حصول الفريق على راحة أمس الأربعاء من التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.