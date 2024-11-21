وزير الإسكان ومحافظ دمياط يفتتحان محطة مياه دمياط القديمة بعد إعادة تأهيلها وتطويرها ورفع كفاءتها

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

 

افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، مشروع إعادة تأهيل وتطوير ورفع كفاءة محطة مياه دمياط القديمة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.


وتجول المهندس شريف الشربيني، والدكتور أيمن الشهابى، ومرافقوهم، بمختلف مكونات المحطة للاطمئنان على سير العمل بمراحل تنقية المياه، وموقف تحليل العينات بالمعمل الخاص بالمحطة، حيث وجه الوزير بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات القياسية فى الإدارة التشغيل والصيانة الدورية، وأهمية الحفاظ على الأصول، وتعظيم الاستفادة منها، لضمان استدامة تقديم الخدمة للمواطنين وبأعلى جودة.


كما تابع وزير الإسكان ومحافظ دمياط، سير العمل بمركز خدمة العملاء التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، وكذا سيارات خدمة العملاء المتنقلة، واستمع لشرح حول الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث وجه الوزير بضرورة تقديم الخدمة للمواطنين على أعلى مستوى، والعمل على حل شكاوى المواطنين فى أسرع وقت.


وأوضح الوزير، أن مشروع إعادة تأهيل وتطوير ورفع كفاءة محطة مياه دمياط القديمة، تم تنفيذه من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى التابعة للوزارة، ضمن مجموعة من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى تم الانتهاء من تنفيذها بمحافظة دمياط، منذ تولى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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