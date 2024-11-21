22 لاعبًا فى قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة الأهلى غدًا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن الصربى بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى عن اختيار 22 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمباراة الأهلي المقرر لها فى الثامنة مساء غدًا الجمعه ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري نايل. 

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وضمن القائمة كلا من: المهدي سليمان، صبحى سليمان، أحمد دعدور، عمرو صالح، مروان داوود، محمد المغربى، عبد الله بكرى، محمود شبانه، كريم يحيى، مصطفى ابراهيم، أحمد الشيمى، مورو ساليفو، عبد الغنى محمد، كريم الديب، عمر الوحش، ناصر ناصر، إسلام سمير، بنجامين، فان ديريك، عمرو جمعه، فادى فريد، ايمانويل. 

ويدخل الاتحاد السكندرى المباراة وهو فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط بينما يحتل الأهلى المركز الأول بنفس الرصيد وبفارق الأهداف.
 

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