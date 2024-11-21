التنظيم والإدارة يعلن فتح باب التقدم للراغبين فى العمل بمديريات الأوقاف

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وزارة الأوقاف المصرية
وزارة الأوقاف المصرية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فتح باب التقدم للراغبين في شغل وظيفة "مدير إدارة التحقيقات" في مديريات الأوقاف الإقليمية، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الكوادر البشرية في الوزارة وتحسين الأداء الإداري من خلال تعيين موظفين مؤهلين لهذه المناصب المهمة.  

من المقرر شغل ٢٧ وظيفة من هذا النوع في المديريات الإقليمية المنتشرة على مستوى الجمهورية، ويلزم في المتقدمين استيفاء كل المهارات الأساسية والفنية اللازمة التي تشمل إعداد الخطط السنوية للإدارة ومتابعة تنفيذها وفقًا للأنظمة واللوائح المعتمدة، إلى جانب قيادة فرق العمل، واتخاذ القرارات المناسبة، وإدارة الأزمات بفعالية.  

ويشترط في المتقدمين أن يمتلكوا المهارات الأساسية وفي إعداد الخطط السنوية وتحديثها للإدارة، فضلًا عن متابعة الأداء الوظيفي للعاملين، كما يجب أن يتمتعوا بقدرة على اتخاذ القرارات الصائبة في الأوقات الحرجة، مع إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.  

كما يشترط أن يكون المتقدمون قد مروا بمدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة، أو أن تكون لديهم خبرة إجمالية لا تقل عن ١٦ عامًا في العمل الإداري المتعلق بطبيعة وظيفة "مدير إدارة التحقيقات".  

كما يلزم أن يجتاز المتقدمون التدريب الذي يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦م ولائحته التنفيذية، بهدف رفع كفاءاتهم وتطوير مهاراتهم الإدارية.  

ويشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على ليسانس في الحقوق أو الشريعة والقانون، كما يجب أن يكون المؤهل العلمي متوافقًا مع طبيعة العمل في إدارة التحقيقات.  

يجب على المتقدمين تقديم بيان حالة وظيفية شامل، يتضمن المؤهلات العلمية، التقارير السنوية، الخبرات السابقة، إضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي سارية المفعول، كما يتعين على المتقدمين من خارج الوزارة والمديريات الإقليمية تقديم أصل المؤهل وشهادات الخبرة.  

يبدأ التقديم في ٢٠ من نوفمبر ٢٠٢٤م ويستمر حتى ١٩ من ديسمبر ٢٠٢٤م، ويجب على المتقدمين تقديم طلباتهم باليد باسم السيد الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف، في خلال موعد أقصاه شهر من تاريخ نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية، وبوابة وزارة الأوقاف. يمكن مطالعة الإعلان عبر الرابط التالي من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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