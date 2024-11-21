محافظ الجيزة ومدير الأمن يشهدان مراسم إجراء القرعة العلنية للحج

أخبار مصر
المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة  واللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة فعاليات إجراء قرعة الحج العلنية التى نظمتها مديرية أمن الجيزة والتي تمت تحت إشراف وزارة الداخلية، وذلك لموسم الحج ١٤٤٦ هجريا – ٢٠٢٥ ميلاديا وذلك بمقر المديرية.
وأشار المحافظ  إلى أن القرعة تم إجراؤها بالطريقة العلنية باستخدام المنظومة الالكترونية دون أى تدخل بشري لضمان الشفافية والعدالة بين المتقدمين وكانت الأولوية فيها للذين لم يؤدوا الفريضة من قبل.
وقدم المحافظ التهنئة، للحجاج الذين تم اختيارهم لأداء مناسك الحج هذا العام، مطالبًا إياهم بالدعاء لوطننا الحبيب، وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء،وداعيًا الله تعالى لمن لم يحالفهم الحظ فى هذه القرعة أن يرزقهم بالحج فى الأعوام القادمة.
وكشف اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة أن نصيب محافظة الجيزة من الحج لهذا العام هو 2389 شخصًا منهم 24 لكبار السن بنسبة 1%  . 
موضحًا أن وزارة الداخلية تبذل قصارى جهودها فى العمل على تقديم كافة وسائل الدعم وسبل الراحة للمواطنين المقبلين على أداء الفريضة بدءًا من الإعلان عن القرعة وإجراءاتها مرورًا بمغادرة الفائزين أرض الوطن لتأدية مناسك الحج والعمل على تقديم أفضل الخدمات للحجاج حتى عودتهم لأرض الوطن بسلام.
أقيمت القرعة بمقر مديرية أمن الجيزة بحضور عدد من القيادات الامنية بقطاع أمن الجيزة.

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محافظ الجيزة أمن الجيزة قرعة الحج

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