اختلال عجلة القيادة.. تفاصيل إصابة 4 أشخاص إثر تصادم سيارتين في أكتوبر

حوادث
ارشفية
ارشفية

تباشر النيابة العامة، التحقيق في إصابة 4 أشخاص إثر تصادم سيارتين ميكروباص في أكتوبر.

إصابة 4 أشخاص

وتبين أن عجلة القيادة اختلت بيد سائق سيارة، ليصطدم بالسيارة الثانية، وينتهى الحادث بإصابة 4 أشخاص من مستقلى السيارتين.

تصادم سيارتين

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين في الجيزة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحادث وقع بين سيارتين، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائقين وحُرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

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