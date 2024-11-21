مجلس جامعة بنها الأهلية يوافق على لائحة تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

عقد مجلس جامعة بنها الأهلية، اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، وحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الحكومية، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، ومديري البرامج، وأعضاء مجلس الجامعة، وأمين عام الجامعة، وأمين الجامعة المساعد.

وقال الدكتور تامر سمير، إن المجلس وافق على تحديث مقترح لائحة برنامج تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بالجامعة على أن تتضمن برنامج" البيوتكنولوجي والبيولوجيا الجزئية وبرنامج تكنولوجيا التخدير والعناية المركزة.

كما وافق المجلس على إنشاء نادي ريادة الأعمال والإبتكار لجامعة بنها الأهلية بهدف جذب وتدريب ودعم الطلاب المميزين من كافة برامج الجامعة، والذين لديهم الرغبة في الإبتكار وريادة الأعمال، لتشكيل فريق عمل يشارك بمشاريع إبتكارية لتكون بداية لحاضنة أعمال ومركزًا لتطوير الأعمال وتمثيل جامعة بنها الأهلية في المسابقات المحلية والدولية.

وأشار " سمير " إلى أن المجلس وافق كذلك على توقيع بروتوكولات التعاون مع بعض الجهات والمؤسسات وهي وزارة الصحة ومركز إبداع مصر الرقمية ببنها التابع لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة كنوز مصر للنماذج الأثرية، ومؤسسة يونيفاى إيجيبت للدمج المجتمعي (برنامج الأولمبياد الخاص المصري) وذلك في تعزيز سبل التعاون بين الجامعة والمؤسسات المختلفة.

من ناحية أخرى استعرض المجلس إنتخابات الإتحادات الطلابية والتى تجرى لأول مرة داخل الجامعات الأهلية، مؤكدا أنه تشكيل لجنة عليا للإشراف ومتابعة الانتخابات خلال مراحلها المختلفة، مؤكدا على ضرورة إعطاء الطلاب الفرصة الكاملة لاختيار من يمثلهم في الاتحادات الطلابية بكل سهولة ويسر.

كما استعرض المجلس خطاب مجلس الجامعات الأهلية، بشأن إختبار المواد التكميلية والتأهيلية ومادة الأحياء للطلاب الجدد الملتحقين بالقطاع الطبي للعام الجامعي 2024/2025 والحاصلين علي الثانوية السعودية نظام المسارات، والمقرر إنعقاده يوم من السبت 14/12/2024 بمقر مبنى الإمتحانات بحرم جامعة القاهرة، والتأكيد على الطلاب، والإعلان عن موعد الإختبار.

كما ناقش المجلس تجهيز المكتبة المركزية للجامعة، نظرًا لدورها الحيوي فى دعم العملية التعليمية والبحثية بالاضافة إلى الموافقة على عرض كتيب القواعد المنظمة للرعاة بجامعة بنها الأهلية.

واستعرض المجلس كذلك القواعد التنظيمية لوحدات التدريب الميداني بكليات جامعة بنها الأهلية، وكذلك النظر في اعتماد اللائحة الداخلية لمركز التعليم المستمر للجامعة وذلك لما له من تأثير فعال لخدمة الكثير من القطاعات بالمحافظة والمجتمع المحيط بهدف خلق جيل مدرب على أعلى مستوى وقادر على تحقيق التنمية الشاملة فى كافة القطاعات.