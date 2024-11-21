تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية بمجلس إدارة جهاز شباب الخريجين لمناقشة الموقف التنفيذي والمالي للجهاز

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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع


عقد لواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الخميس اجتماعًا بمجلس إدارة جهاز شباب الخريجين لمناقشة الموقف التنفيذي والمالي للجهاز.
جاء الاجتماع بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام،  الدكتور عماد عبدالله السكرتير المساعد لمحافظة الدقهلية، والدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ، وفكرية سلامه مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمحاسب محمد فخري مراقب عام الحسابات بالمحافظة، ووفاء عثمان مدير جهاز شباب الخريجين بالمحافظة، والدكتوره ماجده جلاله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمستشار أحمد رجائي وكيل وزارة العمل، وأشرف العدل مدير التعليم الفني بمديريه التربيه والتعليم، وحسين البغدادي مدير الإدارة العامه للحوكمه الداخليه والمراجعه بالمحافظه  ، والدكتوره صفاء أبوالفتوح وكيل إدارة الشئون القانونية بالمحافظة  .
وأكد " المحافظ " علي تقديم كافة أوجه الدعم لشباب الخريجين وتشجيعهم علي إقامة مشروعات إنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي والحد من الصادرات وتوفير فرص عمل للشباب.
وواضح " مرزوق " بأن إجمالي عدد المشروعات التي تم تنفيذها للشباب منذ انشاء الجهاز وحتي تاريخه 12500 مشروع تقريبا يستفيد منهم 13500 من الشباب بقيمة إجمالية 129 مليون جنيه تقريبا.
كما ووجه " المحافظ " بالتزام ادارة جهاز شباب الخارجين بتقنين وضع أي مشروع على أرض الواقع وتذليل كافة العقبات التي تواجههم بالموافقه التي يحصل عليها المقترض من الوحدات المحليه 
وأيضًا وجه " مرزوق " بالتنسيق الكامل مع نائب المحافظ والسكرتير العام للمحافظة والجهات الممولة للمشروعات جهاز شباب خريجين ومشروعك وبناء وتنمية القرية جهاز المشروعات صغيره من أجل خدمة الشباب والتوسع في إقامة مشروعات جديدة.

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