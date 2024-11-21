بسبب خلافات زوجية.. المشدد لربة منزل قتلت زوجها بسلاح روسي بالخانكة

حوادث
بوابة الفجر

عاقبت محكمة جنايات بنها، سيدة بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامها بقتل زوجها باستخدام سلاح ناري، حيث أطلقت عيارًا ناريًا استقر برأسه وأدى إلى وفاته بالخانكة.

جاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية،  أن المتهمة تدعى “نورا.ع.م” (24 عامًا)، ربة منزل، قامت في غضون شهر يناير 2023 بقتل زوجها المجني عليه “بخيت.أ.ب”، عمدًا مع سبق الإصرار وعقدت العزم على قتل المجني عليه وأعدت لذلك الغرض سلاحًا ناريًا “فرد روسي”، حتى أطلقت صوبه عيارًا ناريًا فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياته على النحو المبيّن بالتحقيقات.

وأحرزت المتهمة بغير ترخيص سلاحًا عبارة عن “فرد روسي” وذخائر تستعمل على السلاح الناري من دون أن يكون مرخصًا لها بحيازته أو إحرازه.

وكشفت تحريات مباحث مركز شرطة الخانكة، أن الواقعة حدثت على إثر خلافات زوجية بين المتهمة وزوجها المجني عليه، حيث إنه كان دائم التعدي عليها بالضرب، وبتاريخ الواقعة حدثت مشادة كلامية بينهما وتعديا على بعضهما البعض بالضرب.

وأثناء التشاجر بينهما، التقطت المتهمة سلاحًا ناريًا “فرد روسي” وبقصد الدفاع هددته وأثناء ذلك خرجت من السلاح طلقة حيّة أحدثت إصابة المجني عليه التي نتج عنها وفاته.

محكمة جنايات بنها قتل زوجها

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