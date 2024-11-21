تقسيمة فنية قوية بمران الزمالك استعدادًا لمباراة المصري في الدوري

الفجر الرياضي
مران الزمالك
مران الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية في منتصف الملعب، خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

تقسيمة فنية قوية بمران الزمالك استعدادًا لمباراة المصري

وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تطبيق ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الفنية في التقسيمة، وقام المدير الفني بتوجيه اللاعبين ومنحهم تعليمات باستمرار خلال هذه الفقرة.

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تدريبات قوية لحراس الزمالك استعدادًا للقاء المصري

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انتظام لاعبي الزمالك الدوليين في التدريبات الجماعية

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم بعد حصول الفريق على راحة أمس الأربعاء من التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 23  نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

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