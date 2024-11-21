جامعة الفيوم: انطلاق الدعاية الانتخابية لانتخابات الاتحادات الطلابية

انطلقت الدعاية الانتخابية لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024 /2025، على مستوى كليات جامعة الفيوم، وذلك اليوم الخميس الموافق ٢١/ ١١/ ٢٠٢٤م.

وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب.

الجدير بالذكر أن انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الفيوم قد بدأت اعتبارًا من يوم الخميس الموافق ١٤ / ١١/ ٢٠٢٤ بفتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات، كما تم إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المتقدمين لخوض الانتخابات، وتم تلقي طلبات الطعون، وفحص تلك الطعون، وإعلان الكشوف النهائية.

3ed77917-42d9-4ae5-8366-17e23b740002

a561d171-52f2-43e4-bf96-2683ae21852e

a774d2dd-bfad-463a-b4db-95eccc15bb9a

bd7e54e0-18f5-400b-bf43-a52034d22029

d1943cf9-e2d1-4eec-8680-5cac1d22323d

db74decc-8453-4be1-a112-a70ae409c8ac