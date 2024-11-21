إسلام الشاطر: لاعبو منتخب الشباب يحتاجون الوقت للاندماج في المنتخب الأول

قال إسلام الشاطر مدير منتخب الشباب، إنه يرى أن لاعبي منتخب الشباب مازالوا بحاجة للوقت للبزوغ وتدعيم المنتخب الأول.

وأضاف إسلام الشاطر، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: لاعبو منتخب الشباب يحتاجون لوقت كبير حتى يندمجوا في المنتخب الأول، واللاعبون حين خاضوا مباريات قوية خلال مدة قصيرة شعروا بالضغط.

وتابع مدير منتخب الشباب: هذه المرة الأولى التي يخوض فيها اللاعبون مباريات قوية كل 3 أيام، سواء أمام المغرب أو الجزائر أو ليبيا، والأمور البدنية كانت صعبة، لكن مع الوقت سيكون هذا بمثابة خبرات لهم.

واختتم إسلام الشاطر: أتمنى أن نحقق الفوز أمام تونس، وأيضًا أن تكون النتائج في صالحنا، خاصة مباراة تونس والجزائر، لأن فوز الجزائر سيعني تأهلهم بشكل كبير أو سيكون الأمر في صالحهم.

